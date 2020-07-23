رئيس الجامعة الألمانية: مبنى العاصمة الإدارية رمزا لصداقة البلدين

أعلن ما تيوس كناوت رئيس الجامعة الألمانية الدولية، أن مبنى الجامعة في العاصمة الإدارية يحمل شعار رمز الصداقة المصرية الألمانية، وأنه يعلو المبنى كلمة GIU في تصميم متحرك يمكن رؤيته من جميع الجهات.

وقال رئيس الجامعة الألمانية الدولية في بيان للجامعة، إن شروط القبول بالجامعة هي نفس الشروط المتبعة في الجامعات الأم بألمانيا، وتطبق بنفس الوضع على شهادات التخرج منها، مؤكدا على أن الجامعة الجديدة تعد جسرا جديدا لتعزيز العلاقات بين ألمانيا ومصر، وهي أحد أبرز نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر 2018 لألمانيا، وتعكس ثقة ألمانيا في مصر.

ونوه إلى أن الجامعة تضم ستة كليات ستقوم بتدريس العديد من التخصصات المختلفة، كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر تضم تخصصات، وعلوم الكمبيوتر التطبيقية (الذكاء الصناعي، وعلوم قواعد البيانات، وهندسة البرمجيات، وأمن المعلومات والبيانات - تكنولوجيا الإعلام، وكلية الهندسة التي تضم تخصصات، السيارات ميكاترونيك /الكهربائية، الطاقة، التصنيع الروبوتات والتشغيل الآلي، والتحكم والميكنة، وكلية إدارة الأعمال تضم تخصصات، والتمويل والعلوم المصرفية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإدارة الدولية، والسياحة والفندقة، وإدارة المشروعات وأعمال البناء، إدارة الموانئ والمطارات، واللوجستيات، وإدارة العقارات، التسويق الرقمي، كلية التصميم وتضم تخصصات، التصميم الصناعي، وتصميم الأزياء والحلي، وكلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا.