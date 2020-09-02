مدير الشركة المنتجة لـ ريمديسيفير: صدرناه إلى 10 دول في 3 قارات

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام بشركة الأدوية المنتجة لعلاج كورونا، إن الشركة صدرت دواء ريمديسيفير إلى 10 دول من 3 قارات بالعالم، لافتًا إلى أن عددًا من الدول الأفريقية، تطالب بإتاحته في أسواقها.

وأضاف طلعت، خلال تصريحات عبر منصة "زوم"، مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "صدرنا جرعات تكفي آلاف المرضى، ويجرى التعاقد على جرعات أخرى، ونواجه منافسة شرسة من الشركات الهندية والشركات الباكستانية، لكنهم لديهم ثقة كبيرة في المنتج المصري".

وتابع، أن فيروس كورونا ليس جديدًا، لكنه ينحدر إلى عائلة تعاملت معها منظمات الصحة والأدوية في بلاد كثيرة، لكن لم يكن هناك أي دواء جاهز للتعامل معه، فحدث ما يعرف بإعادة استخدام الأدوية التاي كانت تتعامل مع فيروسات مشابهة مثل الفيروسات التاجية أو الايبولا أو الإنفلونزا.

وأردف: "من هنا بدأت كل دولة تمتلك شركة أدوية كبرى في التسابق على اختراع دواء ينقذ العالم، وهو ما أدى إلى تباين الدراسات بخصوص هذه الأدوية، ومن هنا بدأت مصر تقنن استخدام الأدوية وتوفرها في المستشفيات والصيدليات، حتى لا يساء استخدام هذه الأدوية".