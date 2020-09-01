القبض على "قواد إلكتروني" يتاجر بالنساء.. الأسبوع بـ 21 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبصحبته سيدتين لقيامه باستغلال السيدتين في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وضُبط بحوزة المتهم هاتف محمول يحتوي على العديد من الرسائل التي تؤكد ضلوعه في ارتكاب هذا النشاط المؤثم، وبمواجهة المذكور اعترف بممارسة نشاطه في مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهم وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وعرضهن للزواج العرفي محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالي "21 ألف جنيه" على أن يتقاضى مبلغ 7 آلاف جنيه عن كل سيدة.

ومن بين ضحايا المتهم السيدتين المشار إليهما، وبمواجهة السيدتين أيدن ما جاء بأقوال المتهم، فجرى تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين للنيابة.