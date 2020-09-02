 إقبال كثيف بآداب عين شمس في أول أيام تسجيل رغبات المرحلة الـ2 للتنسيق

شهدت معامل تنسيق كلية الآداب بجامعة عين شمس في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، إقبالا كثيفا من قبل طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق للالتحاق بالجامعات، وذلك في أولى أيام تنسيق المرحلة الثانية 2020.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، أن معامل الحاسب الألي بالكلية، مستمرة في استقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال توفير جمبع الإمكانيات من خدمة الإنترنت إلى طباعة استمارة الرغبات.

مرتضى: 300 طالبا سجلوا رغباتهم حتى الآن

وأضاف عميد الكلية، أنه تم توفير طاقم المساعدة الفنية المدرب على تخطى أي عقبة تقنية، تواجه الطالب بالاضافة إلى مسؤليين وخبراء في عملية التنسيق، ومدربين على الإجابة على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، فيما يتعلق بملء استمارة الرغبات والتوجيه الصحيح للطالب وتقديم الدعم المعنوي له، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس "كوفيد 19"، من خلال تطهير وتعقيم المعامل كل ساعتين.

وتابع أنه تم التنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات، وقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين من خدمات معامل كلية الآداب المجانية، اليوم، أكثر من 300 طالب.

وانطلقت المرحلة الثانية لأعمال التنسيق الإلكتروني، أمس، وتستمر حتى السبت المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمى.