سامح حسين معترضا على زيارة ماكرون لفيروز: تكريم خبيث بيفكرني بنابليون

أعلن الفنان سامح حسين، عبر حسابه على فيس بوك، عدم ارتياحه لتكريم الرئيس الفرنسي ماكرون، للسيدة فيروز.

وكتب حسين: "مش عارف ليه لما شفت تكريم ماكرون للسيدة العظيمة فيروز، افتكرت لما نابليون الفرنسي المستعمر، لما حب يتقرب ويتودد للمصريين.. مش فرحان لفيروز، لأنها أكبر وأعظم من أى تكريم خبيث".

ونشرت الفنانة فيروز، مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته لها أمس الاثنين، في منزلها، فور وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر صفحات منسوبة لها على مواقع التواصل.

وأهدت فيروز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها لوحة فنية، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة.وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وهي من أشهر المطربين في العالم العربي، ويعتبر صوتها بمثابة موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورًا بصراعاته وحتى أحدث صدمة شهدها بتفجير مرفأ بيروت.