اتحاد اليد يعلن حضور الجماهير المونديال بنسبة 50% حال استمرار كورونا

قال الدكتور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن كرة اليد هي اللعبة الأكثر شعبية في مصر بعد كرة القدم، كما أنها أفضل لعبة جماعية، تحقق نتائج على مستوى الألعاب الجماعية.

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "نواجه تحديًا كبيرًا حيث سنستقبل كأس العالم لكرة اليد بـ32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وممثلي الدول الـ31 سيحضرون حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر له يوم السبت المقبل، سواء من خارج مصر أو سفرائهم في مصر".

وتابع، أن اللجنة الطبية الدولية، وجهت بتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل الاحتفالات والتجمعات، وهو ما سيحدث في الحفل، لكي تطمئن دول العالم بشأن تطبيق الإجراءات في البطولة.

وأردف: "لدينا 4 صالات رئيسية، تتصدرها الصالة الكبرى في ستاد القاهرة ستستضيف البطولة، وصالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة في مدينة السادس من مدينة أكتوبر، وصالة في برج العرب بالإسكندرية".

وواصل: "نرفع كفاءة 10 صالات أخرى، لكي تكون تحت خدمة الفرق لممارسة التدريبات، وسنطبق التباعد الاجتماعي وسيحضر الجماهير بنسبة 50%، وإذا تفاقم الوضع فإنه سيجرى إخلاء مقعدين، نظير كل مقعد مشغول لتكون نسبة الحضور 30%، وإذا انتهت الجائحة فسيكون الحضور بنسبة 100%".

وأشار، إلى أن الموسيقار عمر خيرت سيحيي حفل قرعة مونديال اليد، وهو ما سيثرى الحفل، كما ستكون هناك فقرات أخرى.