محافظ الدقهلية: تشجيع المواطنين على التصالح وتقنين وضع اليد

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أمس الأحد، على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح وتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبة 25%، جاء ذلك خلال ااجتماع المجلس التنفيذي بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وقال المحافظ إنه تقرر تخفيض 20% من سعر متر أرض التصالح تخفيفا وتيسيرا على المواطنين، وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بملف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الدقهلية حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في ملف التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة، ووجه الشكر للقائمين على المنظومة مطالباهم ببذل المزيد من الجهد.

وشدد على الاهتمام بحالة النظافة ورفع القمامة أولا بأول إلى المقالب العمومية، مشيرا لأهمية التعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وتقديم المساعدة المتبادلة بينهم لتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامة أولا بأول بنطاق المحافظة عملا على إرضاء المواطنين.

ومن ناحية أخرى أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزرات رؤساء القطاعات ومديري مديريات الخدمات المراجعة المستمرة والمتابعة الدائمة لأعمال المراكز التكنولوجية ووحدات تقديم الخدمات للمواطنين، قائلا "أننا جميعا كتنفيذين هدفنا مصلحة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات ،مشيرا لأهمية المرور الميداني والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة المعلاة في سجل 8 أملاك واستغلالها الاستغلال الأمثل فى مشروعات النفع العام التي يحتاجها المواطنين بالفعل والتي تمثل حاجه ملحة لهم، وفى هذا الإطار، ووافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع، على تخصيص قطعة أرض 350 متر مربع بقرية كفر الوكالة لإقامة بيارة صرف صحي عليها لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.