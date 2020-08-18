تسليم 568 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن تسليم 568 عقد تقنين للمستفيدين من المواطنين بعد تقنين أوضاعهم، مشيرة الى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وكذلك التيسير على واضعي اليد.

كما أكدت المحافظة إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن حملاتها اليومية بمختلف المراكز والقرى.

وفي نفس السياق، تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظة استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، وذلك بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، وتسهيل الإجراءات لقبول أكبر عدد من الطلبات.