شوقي: إعلان الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد الثلاثاء

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد، يوم الثلاثاء المقبل (8 سبتمبر).

وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "معلومة إيضاحية": "ستعلن الوزارة الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء المقبل (8 سبتمبر) بإذن الله كما وعدنا سابقا".

وأضاف: كل ما يقال عن هذا الموضوع حتى الآن "لا أساس له من الصحة"، وهو تخمينات نتمنى عدم الخوض بها أو تداولها.

وتابع: أيضا كل ما يقال عن "حركة تغييرات إدارية" لا أساس له، وأرجو من الجميع الاستماع فقط إلى ما تعلنه الوزارة رسميا.