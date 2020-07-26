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قطاع الأعمال: شركة النصر أنتجت 25 ألف سيارة كهربائية

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محمد عزالدين
09:14 ص | الأحد 26 يوليو 2020
وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال

تحدّث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل صناعة المركبات الكهربائية وتوطينها في مصر، قائلا إنّ وزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي تدرسان الموضوع منذ عام، متابعا: "زرنا ثاني أكبر شركة حكومية في الصين سبتمبر الماضي، واستقبلنا وفدا كبيرا من الشركة نوفمبر الماضي، وبدأت الدراسة لكنها تعطلت بسبب فيروس كورونا، وجار استكمالها حاليا".

وأضاف توفيق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّه جرى توقيع مذكرة تفاهم يونيو الماضي لإحياء مصنع النصر للسيارات الخاص بإنتاج سيارات الركوب، وفي نهاية سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء من الدراسات التفصيلية والاتفاقيات مع الشركة الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة يمكن زيادتها لـ50 ألفا حال زيادة الطلب، متابعا: "ده رقم مش قليل".

وأوضح أنّ أكبر شركة تنتج في مصر 15 ألف سيارة: "كلنا بتعتز بعلامة شركة النصر وكلنا ركبنا السيارات دي، لكن للأسف توقفت في 2009 وأعدناها من التصفية، وبإذن الله شركة النصر ستتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية لأن هذه صناعة مستقبلية".    

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