مختار نوح: خلافات الإخوان المسجونين قوية جدا

علق القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، مختار نوح، على وفاة القيادي الإخواني عصام العريان، قائلا إن الخلافات بين قيادات الإخوان المسجونين قوية جدا، "قولت لما مرسي مات إنه كان يعاني من خلاف واضطهاد، لأنه كان بيقدم مقترحات على إعادة التقييم، كتير مصدقونيش أيامها، وهرجع تاني وأقول، وكتير بردو مش هيصدقوني، عصام طول عمر أفكاره مرفوضة من التنظيم الخاص، وطول عمره سابق الزمن في طريقة تفكيره".

وأضاف "نوح" خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، "أنا في آخر حبسة مع الإخوان، اللي قعدت فيها 3 سنين، إحنا اللي كنا بنحوش عن الدكتور بديع الضرب من الإخوان، أنا وسيد هيكل كنا بنحوش عنه الإخوان".

وتابع: "إحنا كان عندنا 2 أو 3 أو 4، أحدهم كان لاعب كورة، العصبية كانت بتصل إنه يقفل الباب في وش بديع، آخر كان مسؤولا كبيرا جدا في الإسماعيلية وكان عصبيا ولا أحد يستطيع أن يوقفه عند حده داخل السجن، وآخر من كبار قيادات الإخوان غضب بسبب علبة بريل" مؤكدا أن هذه هي الحقيقية داخل السجون وكان يراها بأعينه.