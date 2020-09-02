مختار نوح: الإخوان يسجلون لبعضهم "شرايط" لكي يمسكوا مناصب في الجماعة

قال الكاتب والمفكر السياسي مختار نوح، إن أعضاء وقيادات الإخوان الإرهابية في الوقت الحالي، يسجلون أشرطة مسيئة ضد بعضهم، ويقيموا مؤتمرات ضد بعضهم، من أجل الاستيلاء على المناصب القيادية داخل الجماعة.

وأوضح "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك اتهامات داخل الجماعة الآن، بسبب الإبلاغ عن الإرهابي محمود عزت، موضحًا أن التنظيم انتهى، والموجود الآن أفراد لكيان الإخوان المهدم على أنقاض التنظيم.

وتابع: "تركيا وقطر في خلافات الآن، من حيث الاستراتيجة والأهداف، كل واحد منهم يتعامل بمندوب مع الإخوان لا يتعاملون مباشرة مع الجواسيس والمكلفين بالمهام، بل يتعاملون من خلال مندوب من الحكومة، ومندوب من الجماعة".

وأوضح أن الشعب المصري، يواجه السوشيال ميديا التركية والقطرية، ويكشف أفعال أردوغان الفاسدة، والمسائل المتعلقة به: "السوشيال ميديا بتاع تركيا، تبحث عن تلميع أردوغان".