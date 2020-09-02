مصرع مسن سقط من أعلى نخلة في سوهاج: "عايز ياكل بلح"

لقي شخص في العقد التاسع من العمر مصرعه، إثر سقوطه أثناء محاولته تسلق "نخلة" بدائرة مركز شرطة جهينة، بمحافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "أبو اليزيد ب.ع."، 82 سنة، بالمعاش، يقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر سقوطه من علو.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى محل الواقعة، وبسؤال أحد أهليته "حسين م. م."، 28 سنة، موظف، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام المذكور بتسلق إحدى أشجار النخيل في أرضه الزراعية، بهدف جني ثمارها، اختل توازنه وسقط أرضاً، مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالبطن والمخ، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.