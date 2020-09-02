الدولار يستقر في البنوك ويسجل 15.93 جنيه

شهد سعر بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه، استقرارا سعريًا في كل البنوك ببداية التعاملات اليومية، ليباع بأعلى سعر في بنك واحد "عودة" بـ15.93 جنيه مقابل 15.83 جنيه للشراء.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك مصر، الأهلي الكويتي "بيريوس"، مصرف أبوظبي الإسلامي، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والأهلي المصري، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي، نحو 15.92 جنيه للبيع مقابل 15.82 جنيه للشراء.

وسجّلت 3 بنوك "المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني الأقل سعر ليباع 15.90 جنيه مقابل 15.80 جنيه للشراء.