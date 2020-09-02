المعامل تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية لـ"تسجيل الرغبات"

تستعد معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، في اليوم الثاني لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق 2020، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بدءا من التاسعة صباحا وحتى الـ3 مساءً، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجامعات لمجابهة كورونا فيروس "كوفيد 19"، وذلك عبر الرابط التالي للتسجيل https://tansik.egypt.gov.eg/application/.

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي عدد الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن بلغ 30 ألف طالب وطالبة منذ فتح باب تسجيل المرحلة الثانية للتنسيق عبر الموقع، مؤكدا أن العمل يسير بصورة جيدة على الموقع الإلكتروني.

التعليم العالي: 30 ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون شكاوى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وإمكان تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

انطلقت، أمس، المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبى" بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.