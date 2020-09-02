336 وظيفة مطلوبة للعمل بالخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية
الوزير: الشركة الفرنسية ستعتمد على 90% من العمالة المصرية بالخط الثالث
كتب:
توفيق شعبان
10:28 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
أحد قطارات مترو أنفاق الخط الثالث بمصر الجديدة
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن إعتماد الشركة الفرنسية RATP والتي ستدير الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما على 90% من العمالة المصرية من عمال وفنيين ومهندسين، مشيرا إلى أن الشركة ستدربهم لرفع كفاءتهم العملية.
وترصد "الوطن"، الوظائف والمهن المطلوبة للعمل بالخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية.. وهي كالتالي:
1- 14 فردا لشغل وظيفة نظراء محطات.
2- 14 فردا لشغل وظيفة مساعد ناظر محطات.
3- 28 فردا للعمل كمشرفين محطات.
4- 80 مهندس وفني صيانة للعمل بجميع محطات الخط الثالث للمترو.
5- التعاقد على شركة نظافة، وذلك لتعيين ما يقرب من 120 عامل نظافة بجميع محطات الخط الثالث.
6- التعاقد مع شركة أمن إداري، وذلك لتعيين 80 فرد أمن إداري بمحطات الخط الثالث للمترو.