رئيس الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو: سننقل خبراتنا للمصريين

قالت لورانس باتل، رئيسة مجلس إدارة الشركة الفرنسية RATP، المسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما، إن الشركة لن تتدخل في تحديد سعر تذكرة المترو، موضحة أن تحديد سعر التذكرة سيكون من اختصاصات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل.

وأضافت باتل، في أول حوار لها عقب تفعيل عقد إدارة الشركة للخط الثالث للمترو، لـ"الوطن"، أن الشركة ستوفر جميع قطع الغيار والصيانة اللازمة طوال فترة العقد المبرم بين الشركة ووزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، إضافة إلى تدريب العمالة المصرية من فنيين ومهندسين وعمال.

ولفت إلى أن العمل داخل مرفق الخط الثالث للمترو سيضم عمال فرنسيين ومصريين، منوهة بأن الشركة ستنقل خبراتها لجميع العمال المصريين الذين سيشاركون العمل معهم.. وإلى نص الحوار:

** في البداية.. هل تعد هذه التجربة الأولى للشركة الفرنسية في إدارة مشروعات بمصر؟

منذ 40 عاما كان هناك اتفاقيات بين دولتي فرنسا ومصر، لمساعدة هيئات النقل في مختلف المشروعات.. ولكن أول مرة شركة RATP الفرنسية تدير الخط الثالث للمترو بالقاهرة.

** وماذا عن تفاصيل عقد إدارة الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة؟

دعني أقول لك إن شركة RATP الفرنسية متخصصة في إدارات المترو على مستوى العالم، ووقعنا عقد إدارة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة في شهر مايو الماضي، وتفاصيل العقد تكمن في الإدارة والصيانة والتشغيل وتوفير كل قطع الغيار اللازمة، إضافة إلى تدريب العمالة المصرية من فنيين ومهندسين وعمال الذين سيعملون معنا، وسننقل جميع خبراتنا لهم.

** وما هي مدة العقد الفعلي لإدارة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة؟

شركة RATP الفرنسية ستدير الخط الثالث للمترو بالقاهرة لمدة 15 عاما، ومع هذه الفترة سنوفر جميع قطع الغيار اللازمة طوال مدة العقد، وعمل الصيانات سواء القطارات أو كافة الخدمات المتواجدة بالمرفق.

** وهل هتتدخل الشركة الفرنسية في تحديد سعر تذكرة الخط الثالث للمترو؟

في البداية نحن سندير الخط الثالث للمترو بالقاهرة، وسننقل خبراتنا لجميع العمالة المصرية الذين سيعملون معنا، ولكن لن نقوم بالتدخل في تحديد سعر تذكرة استقلال المترو، وهى متروكة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، وسنتقاضي مبالغ شهرية مقابل إدارتنا لمرفق المترو بالنسب المتفق عليها، كما سنعمل على تقديم خدمات متميزة لجميع الركاب المصريين.

** ومتى ستستلم الشركة الفرنسية العمل بمرفق الخط الثالث للمترو؟

هناك مرحلة مبدئية للاستلام التجريبي، ثم يتبعها مرحلة من التدريب والتأهيل للفريق الفني، الذي سيكون مسؤولا عن تشغيل وصيانة المترو، ولا يوجد موعد محدد حتى الآن لبدء إدارتنا للمرفق.