المتهم بذبح شقيقتي قوص: "بتحب واحد غيري"

قال المتهم بذبح الشقيقتين نهى فتحي، 18 سنة، عاملة باليومية، وشقيقتها، نورهان، 14 سنة، طالبة، داخل منزلهما في جزيرة مطيرة بقوص في قنا، أمام جهات التحقيق، إنه يعمل صيادا في بحيرة ناصر مع والد المجني عليهما ومقيم في أسوان، وكان على علاقة عاطفية بالمجني عليها الكبرى.

علاقة عاطفية وراء الجريمة

وأضاف أنه منذ فترة طلبت منه المجني عليها إنهاء تلك العلاقة، مشيرا إلى أنه علم بعد ذلك أنها ارتبطت بعلاقة مع شاب يعمل معها في تكيس السكر في شركة سكر قوص، وعندما واجهها بذلك عبر مكالمة هاتفية اعترفت له، فسبها في شرفها.

المتهم: عايرتني بسمعة إخوتي

وأضاف المتهم أن المجني عليها عايرته بشقيقاته، "قالت لي أنا مش ذي أخواتك البنات اللي معروفين أنهم شمال".

ولفت إلى أنه لم يتمالك أعصابه فقرر الانتقام منها بقطع لسانها، ويوم الواقعة ذهب إلى موقف العربيات واستقل سيارة إلى الأقصر، ثم سيارة أخرى إلى قوص واشترى من هناك حبل لكي يقيدها وسكينا لقطع لسانها.

الفتاة الصغرى حاولت الهرب.. فتتبعها وذبحها

ومع حلول الظلام ذهب إلى منزل الضحيتين، وطرق الباب وفتحت له الكبرى ثم دفعها وقيدها، وحاول أن يقطع لسانها ولكنه فشل ورددت ألفاظ مسيئة عن إخوته البنات فذبحها، وفجأة خرجت شقيقتها من غرفة نومها وشاهدت جثة شقيقتها وحاولت دخول حجرة نومها وإغلاقها من الداخل ولكنه دخل ورائها وذبحها وأخذ هواتفهما المحمولة، خرج من المنزل وتخلص من الهواتف والسكين المستخدم في الواقعة في أحد المصارف.