"أبكم كلمة السر".. ضبط المتهم بذبح شقيقتين في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من كشف غموض واقعة العثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما بجزيرة "مطيرة"، التابعة لمركز قوص، حيث توصلت إلى مرتكب الجريمة، والذي تم إلقاء القبض عليه وتقديمه للنيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

وأكدت مصادر بمديرية أمن قنا إنه تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو "صياد"، مقيم بمحافظة أسوان، كان على علاقة سابقة بإحدى القتيلتين، وحدثت خلافات بينهما، وارتباطها بشخص آخر، كما اعتادت معايرته بسبب سوء سلوك شقيقتيه، مما دفعه إلى عقد العزم على التخلص منها.

وفي سبيل تنفيذ مُخططه، توجه المتهم إلى مسكن المجني عليها في تاريخ الواقعة، وعقب قيامها بفتح الباب له، قام بتكبيلها وتكميم فمها، والتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها في عنقها، التي أودت بحياتها، ولدى مشاهدة شقيقتها له، وخشية افتضاح أمره، قام بذبحها بذات السلاح، كما قام بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بإحدى المجني عليهما، وأثناء هروبه تخلص من الهاتف وسلاح الجريمة، بإلقائهما في أحد المصارف بدائرة المركز.

كما دلت التحريات على أنه تمت مشاهدة المتهم يقف مع الفتاتين قبل يومين من الحادث، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما، بعدما هددته إحداهما بقولها: "والله هأروح أقول لخالك"، فرد عليها مهدداً: "والله لو مش سكتي وكتمتي بقك هأقطع لسانك".

وكشف مصدر أمني أن أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "أصم وأبكم"، ساعد الأجهزة الأمنية في كشف هوية القاتل، بعدما شاهده يقف على ضفة نهر النيل، مرتدياً جلباب ملطخاً بالدماء، ونزل إلى النهر لينظفه، وتم الاستعانة بمترجم للغة الإشارة لفهم تعبيرات الشاهد، وأكد المصدر أنه تم إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بالجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.