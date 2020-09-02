أول صورة للمتهم بذبح شقيقتين في قنا

تنشر "الوطن" صورة الصياد المتهم بذبح الشقيقتين نهى فتحي يوسف الخطاري، 18 سنة، وشقيقتها، نورهان، 14 سنة، داخل منزلهما في قوص بقنا، مساء يوم الخميس الماضي بسبب إنهاء علاقة الفتاة الكبرى به.

وكان مدير أمن قنا، تلقى مساء الخميس الماضي من مأمور مركز شرطة قوص، إخطارا بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثتي نورهان 18 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة، مذبوحتين داخل منزلهما بدائرة المركز.

وجرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

وكانت الأجهزة الأمنية في قنا بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، ألقت القبض خلال الساعات الماضية، على المتهم أثناء عمله في الصيد بصحبة والد المجني عليهما في بحيرة ناصر بأسوان، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

كان مدير أمن قنا تلقى إخطارا بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي نورهان 18 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة مذبوحتين داخل منزلهما بدائرة المركز.

وبدأت جهات التحقيق في قنا، منذ قليل، تحقيقاتها مع المتهم بذبح الشقيقتين نهى فتحي يوسف الخطاري، 18 سنة، عاملة باليومية بشركة سكر قوص، وشقيقتها نورهان، 14 سنة، مساء الخميس الماضي داخل منزلهما في جزيرة مطيرة بمركز شرطة قوص.

وتبين أن المتهم صياد من محافظة أسوان، وزميل والد المجني عليهما.