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"صحة مطروح": تعافي 18 حالة كورونا بعزل النجيلة و22 يخضعون للعلاج

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محمد بخات
12:37 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
مستشفى عزل النجيلة

مستشفى عزل النجيلة

أعلن الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح، تعافي 18 حالة سلبى بمستشفى عزل النجيلة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "على"، اليوم، فى تصريح خاص لـ "الوطن" إن مستشفى النجيلة حوَّل 10 حالات عزل منزلي بعد استقرار حالتهم، ولا يزال يوجد به 22 حالة تخضع للعلاج وجميعهم حالتهم مستقرة.

وأضاف أن مستشفى الصدر به 7 حالات فى العزل، ومستشفى الحميات 5 حالات، والحالات بهما متوسطة ويستجيبون للعلاج.

وأشار إلى أن الحالات الصعبة يجرى تحويلها على الفور إلى مستشفى النجيلة بجانب الإصابات فى الأطقم الطبية والتمريض، وجميع المستشفيات المركز تقوم بالفرز والحالة الإيجابية تحول للصدر أو الحميات أو النجيلة.

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