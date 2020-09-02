الكشف على 880 مريضا خلال يومين بقافلة طبية في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نتائج قافلة علاجية مجانية لقرية أبو نور الدين التابعة لمدينة جمصة خلال يومي 31 أغسطس، والأول من سبتمبر الجاري.

وقال مكي، في بيان صحفي، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 880 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة شملت 2 عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام، وعيادة نسا وتنظيم أسرة، وأسنان.

وأضاف أن البيان الختامي للقافلة العلاجية هو: 206 باطنة، و192 أطفال، و118 عظام، و45 جراحة، و153 جلدية، و99 نسا وتنظيم أسرة، و67 أسنان" كما تم توفير 130 صنف علاج للحالات، وإجراء 194 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 129 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى.

وأشار إلى أنه على هامش القافلة أقيم 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم فحص 70 مريضا للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 7 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.