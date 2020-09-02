التفاصيل الكاملة للوظائف المطروحة في الخط الثالث للمترو
مرتبات تبدأ من 2200 جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه
كتب:
توفيق شعبان
12:12 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال إعلانه تفاصيل عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو
أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الشركة الفرنسية RATP والتي ستدير الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما، ستعتمد على 90% من العمالة المصرية من عمال وفنيين ومهندسين، مشيرا إلى أن الشركة ستدربهم لرفع كفاءتهم العملية.
وترصد "الوطن" القصة الكاملة للوظائف المطروحة في الخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية.. وهي كالتالي:
- بداية عقد تشغيل الخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية:
أكدت لورانس باتل، رئيسة مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية والتي ستدير الخط الثالث للمترو، أنه لم يتم تحديد موعدا نهائيا حتى الآن لاستلام مرفق الخط الثالث لبدء تشغيله وإدارته وصيانته.
- كم عدد المصريين والفرنسيين الذين سيتم تعيينهم بوظائف الخط الثالث للمترو:
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تعيين 90% من العمالة المصرية، و10% فقط من العمال الفرنسيين.
- الوظائف المطروحة:
1- 14 فردا لشغل وظيفة نظراء محطات.
2- 14 فردا لشغل وظيفة مساعد ناظر محطات.
3- 28 فردا للعمل كمشرفين محطات.
4- 80 مهندسا وفني صيانة للعمل بجميع محطات الخط الثالث للمترو.
5- التعاقد على شركة نظافة، وذلك لتعيين ما يقرب من 120 عامل نظافة بجميع محطات الخط الثالث.
6- التعاقد مع شركة أمن إداري، وذلك لتعيين 80 فرد أمن إداري بمحطات الخط الثالث للمترو.
- الشروط المطلوبة للتعيين في الخط الثالث للمترو:
- السن من 21 سنة ولا يزيد على 40 سنة.
- موقف واضح من الخدمة العسكرية.
- المؤهل الدراسي متوسط فيما فوق (بشرط أن يكون ممتاز بالقراءة والكتابة).
- أن يكون المتقدم لا يعاني من أي أمراض.
- أن يكون من المناطق القريبة من الخط الثالث مثل (مدينة السلام – العاشر من رمضان – جسر السويس – مصر الجديدة - مدينة نصر - مطار القاهرة - النزهة - الهايكستب).
- الأوراق المطلوبة للتعيين في الخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية:
- أصل شهادة المؤهل الدراسي.
- أصل شهادة الميلاد.
- أصل شهادة الخدمة العسكرية.
- 4 صور شخصية حديثة + صورتان للبطاقة الشخصية.
- فيش جنائي حديث.
- مرتبات التعيين في الخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية:
- تبدأ المرتبات من 2200 وتصل إلى 15 ألف جنيه.