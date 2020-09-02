التفاصيل الكاملة للوظائف المطروحة في الخط الثالث للمترو

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الشركة الفرنسية RATP والتي ستدير الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما، ستعتمد على 90% من العمالة المصرية من عمال وفنيين ومهندسين، مشيرا إلى أن الشركة ستدربهم لرفع كفاءتهم العملية.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة للوظائف المطروحة في الخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية.. وهي كالتالي:

- بداية عقد تشغيل الخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية:

أكدت لورانس باتل، رئيسة مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية والتي ستدير الخط الثالث للمترو، أنه لم يتم تحديد موعدا نهائيا حتى الآن لاستلام مرفق الخط الثالث لبدء تشغيله وإدارته وصيانته.

- كم عدد المصريين والفرنسيين الذين سيتم تعيينهم بوظائف الخط الثالث للمترو:

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تعيين 90% من العمالة المصرية، و10% فقط من العمال الفرنسيين.

- الوظائف المطروحة:

1- 14 فردا لشغل وظيفة نظراء محطات.

2- 14 فردا لشغل وظيفة مساعد ناظر محطات.

3- 28 فردا للعمل كمشرفين محطات.

4- 80 مهندسا وفني صيانة للعمل بجميع محطات الخط الثالث للمترو.

5- التعاقد على شركة نظافة، وذلك لتعيين ما يقرب من 120 عامل نظافة بجميع محطات الخط الثالث.

6- التعاقد مع شركة أمن إداري، وذلك لتعيين 80 فرد أمن إداري بمحطات الخط الثالث للمترو.

- الشروط المطلوبة للتعيين في الخط الثالث للمترو:

- السن من 21 سنة ولا يزيد على 40 سنة.

- موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- المؤهل الدراسي متوسط فيما فوق (بشرط أن يكون ممتاز بالقراءة والكتابة).

- أن يكون المتقدم لا يعاني من أي أمراض.

- أن يكون من المناطق القريبة من الخط الثالث مثل (مدينة السلام – العاشر من رمضان – جسر السويس – مصر الجديدة - مدينة نصر - مطار القاهرة - النزهة - الهايكستب).

- الأوراق المطلوبة للتعيين في الخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية:

- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية.

- 4 صور شخصية حديثة + صورتان للبطاقة الشخصية.

- فيش جنائي حديث.

- مرتبات التعيين في الخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية:

- تبدأ المرتبات من 2200 وتصل إلى 15 ألف جنيه.