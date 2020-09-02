موظفة بمستشفى العزل أحدث ضحايا "كورونا" في أسوان

لفظت موظفة إدارية بمستشفى اسوان التخصصي، بمنطقة الصداقة الجديدة، بمدينة أسوان، تُدعى "سارة محمد يس"، 43 سنة، من أهالي مركز أسوان، أنفاسها الأخيرة داخل المستفى، اليوم، أثناء علاجها من فيروس "كورونا"، داخل مستشفى العزل.

وأكدت مصادر طبية أن الموظفة المتوفية كانت تقيم بمنطقة "أبو الريش"، التابعة لمركز أسوان، وأصيبت بعدوى "كورونا" أثناء تأدية عملها بالمستشفى، حيث تم احتجازها لمدة 35 يوماً، لتلقي الرعاية الصحية، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام عدد من أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفى بأداء صلاة الجنازة عليها، قبل تسليم جثتها إلى ذويها لدفنها، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة.

يُذكر أن محافظة أسوان سجلت حتى الآن 5 حالات وفاة بين الأطباء، بالإضافة إلى صيدلانية و3 من أطقم التمريض، داخل عدد من المستشفيات والوحدات صحية بالمحافظة، متأثرين بإصابتهم بفيروس "كورونا"، كما أن المستشفى التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان.

ويضم المستشفى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريراً، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.