أوقاف الإسكندرية تتسلم 7 مساجد بمحور المحمودية

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، 7 مساجد بطريق محور المحمودية الجديد تمهيدا لإفتتاحها يوم الجمعة المقبل.

وشهد عملية التسليم الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، اليوم الأربعاء، وقال وكيل الوزارة إن المساجد التي تسلمتها المديرية هي: "مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال إمامه الشيخ رفعت على سعيد، مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بإمامه الشيخ محمد عبده متولي أبوبكر، مسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ : نادر جمال زبيب، مسجد الشهيد ابراهيم على امين بمنطقة خورشيد وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، مسجد الشهيد ابراهيم عبد القادر محمد وإمامه الشيخ : محمد ماهر جمعه، مسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ علي كمال بدير، مسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ إبراهيم على زايد".

وأضاف وكيل الوزارة إن المساجد تتراوح مساحتها بين ٧٥٠ م إلى ١٠٠٠ متر مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة التى تليق ببيوت الله عز وجل وروادها، لافتًا إلى أن هذه المساجد جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية .

وأكد أن المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذى يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ هى أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد وتبين كذب إدعائهم.