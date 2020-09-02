نجاح جراحة "مريض السمنة" بعد استجابة السيسي لـ الوطن وعلاجه على نفقه الدولة

غادر المريض محمود سمير المعروف إعلامياً بـ"مريض السمنة"، والذي كان يعاني من سمنة ثلاثية فائقة بوزن بلغ 270 كيلوجرامًا، غرفة العناية المركزة، وانتقل إلى حجرته العادية بمستشفى دار الشفاء التابعة لوزارة الصحة، بعد أن نجح الدكتور خالد جودت رئيس قسم الجراحة بكلية طب عين شمس، وفريقه الطبي في إجراء جراحة تحويل المعدة المعدل أول أمس.

الطبيب: المريض يمارس تحركاته داخل غرفته بالمستشفى بشكل طبيعي

وقال الدكتور خالد جودت، الطبيب المعالج والمكلف بعلاج الحالة من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة عقب علمه بمشكلته من خلال جريدة "الوطن" وعدم قدرة المواطن على ممارسة عمله وتوقف مصدر رزقه.

وأضاف الطبيب المعالج، أّنَّ العملية لم تشهد أي مشاكل على الإطلاق، مبينًا أنَّ حالة المريض مستقرة تماماً، وجميع وظائفه الحيوية تعمل بكفاءة، ويمارس تحركاته داخل غرفته بالمستشفى بشكل طبيعي، لافتًا إلى أنَّه سوف يغادر المستشفى بعد عدة أيام، حيث يتم خضوعه لنظام غذائي صارم بإشراف فريق طبي، إلى أنَّ يصل إلى الوزن المطلوب وهو 100 كيلو.

الطبيب المعالج: سنتابع وزن المريض الفترة المقبلة.. وسيجري جراحات تكميلية لإزالة الترهلات

وحول طبيعة الجراحة، أكّد "جودت"، أنَّ خضوع المريض لجراحة تحويل المعدة كان هو المعيار الذهبي، حيث أمكّن للفريق الطبي تخليصه من مشكلة السمنة بجراحة واحدة وخلال ساعة واحدة من التخدير، مشيراً إلى أنَّ هناك مدارس أخرى لجراحات السمنة تدعو لإجراء الجراحة على مرحلتين لمثل هذه الحالة النادرة، حيث يتمّ جراحة تكميم للمعدة أولًا، وبعد انخفاض الوزن يتمّ إجراء جراحة تحويل المعدة، ولكن تمّ اتخاذ القرار بإجراء الجراحة في مرحلة واحدة رغم صعوبتها تكللت بالنجاح نظرًا لخبرة الفريق الطبي الكبيرة في التعامل مع تلك الأوزان.

وأوضح الطبيب المعالج، أنَّ المرحلة المقبلة سيتمّ خلالها متابعة وزن المريض إلى أن يصل إلى الوزن المطلوب، مشيرًا إلى أنَّه سوف يجرى جراحات تكميلية لاستئصال الجلد الزائد المترهل في جسمه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر علاج المواطن محمود سمير على نفقه الدولة عقب اطلاعه على حالته، من خلال نشر قصته عبر "الوطن"، ليصدر قراراً من الرئيس بعلاج المريض على نفقة الدولة.