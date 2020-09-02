عم الرضيع الناجي من "حادث الكريمات" يتكفل به: "يوسف ابني وهاربيه"

أكد شقيق الأب الذي لقي مصرعه مع زوجته واثنين من أبنائهما ووالدته أثناء عودتهما من المصيف في حادث تصادم على طريق "الكريمات"، أنه سيتكفل بالطفل الرضيع الذي نجا من الحادث، بعد وفاة جميع أفراد أسرته.

وقال "هشام صبيح"، شقيق الزوج الراحل "محمود"، إن الطفل الرضيع، البالغ من العمر 6 شهور، بمثابة ابنه، قائلاً: "يوسف ابني وسأتكفل بتربيته"، مشيراً إلى أنه تسلم الطفل بالفعل من مستشفى أطفيح، ولا توجد به أي إصابات.

وأضاف أن شقيقه كان متوجها إلى مدينة السويس بصحبة زوجته ووالدته واطفاله الثلاثة، لزيارة أقارب زوجته، وفي تمام الثامنة من مساء أمس الأول، اتصل بشقيقه ليطمئن عليه، فرد عليه أحد أمناء الشرطة وأبلغه بالحادث.

وأكد "هشام" أن الصدمة كانت كبيرة عليه وعلى أسرته، مشيراً إلى أنه توجه على الفور إلى مستشفى أطفيح، كما توجه أقارب زوجة شقيقه من محافظة السويس إلى مكان الواقعة، ليجد الجميع قد توفوا، عدا الرضيع "يوسف"، وأضاف أنه توجه إلى مستشفى أطفيح لاستلام "يوسف"، ثم توجه إلى محافظة سوهاج، لاستلام جثث شقيقه وزوجته وابنتيهما ووالدته، بعد استخراج تصاريح الدفن اللازمة، حيث تم دفنهم في مقابر العائلة بمدينة جرجا.

وخيمت حالة من الحزن على معظم الأهالي في محافظة سوهاج، بسبب مصرع أسرة كاملة، باستثناء الطفل الرضيع، في الحادث، وأشار معظم الأهالي إلى أن الأب الراحل "محمود صبيح"، حاصل على ليسانس حقوق، وصاحب محل لبيع المفروشات والستائر، كان معروفاً بأخلاقه الطيبة وسمعته الحسنة.