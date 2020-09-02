نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2020 خلال 72 ساعة بعد إغلاق التسجيل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2020، ستظهر خلال 72 ساعة من إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة، مضيفا أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 95 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

التعليم العالي: العمل يسير بصورة منتظمة وهادئة بمكتب تنسيق جامعة عين شمس

وأضاف عطا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه عقب الانتهاء من غلق باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، يتم بعدها حصر الأعداد المتقدمة للتسجيل، لافتا إلى أن الوزارة لا تعتد إلا بآخر تسجيل وتعديل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتسيق، مؤكدا على أن العمل بمكتب التنسيق الرئيس جامعة عين شمس، يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي شكاوى.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وأوضح السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري.