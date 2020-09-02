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"الكاثوليكية" تعلن معاودة أنشطة لجنة الأسرة والمشورة

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مصطفى رحومة:
11:44 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
بطريرك الكاثوليك

بطريرك الكاثوليك

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، معاودة لجنة الأسرة للإيبارشية البطريركية نشاطها، تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

وقالت الكنيسة، إن اللجنة التي كان قد توقف نشاطها، خلال الفترة الماضية، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، سيعاد عملها من خلال مسارين، المسار الأول الخاص بقادة اجتماعات العائلات بالرعايا، والثاني الخاص بخدام المشورة الأسرية التي ستبدأ بداية نوفمبر المقبل.

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