تصل لحد السيول.. خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال 72 ساعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة 30%؜ قد تصل لحد السيول، على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وخاصة عند مدينة سانت كاترين، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار، إلى أنّه من المتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة اليوم، تتراوح شدتها بين 3-20 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 30 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 3 إلى 15 مللي.

فيما تشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا، تتراوح شدتها بين 3 و15 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 و10 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 1 إلى 10 مللي.

أما يوم الجمعة، فتشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطارًا خفيفة إلى غزيرة، تتراوح شدتها بين 3 و25 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 و10 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 1 و10 مللي.