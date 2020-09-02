أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير "30 مارس"

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي، أمس، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسي، والمفترض طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل تقع في بداية الأحداث، لتحوم الشبهات حول عدد من الأبطال علي مدار أحداث الفيلم، الذي يشارك في بطولته خالد الصاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، أحمد خالد صالح وكوكبة من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "الحارث" المعروض حالياً عبر إحدى المنصات العربية، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، باسم سمرة، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج أحمد نادر.