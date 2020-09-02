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جهاز مدينة الشروق يدشن 4 خطوط نقل جماعي جديدة لربط المدينة بالقاهرة

كتب:

أيمن حمزة
12:28 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
جهاز مدينة الشروق يدش 4 خطوط نقل جماعي جديدة لربط المدينة بالقاهرة

جهاز مدينة الشروق يدش 4 خطوط نقل جماعي جديدة لربط المدينة بالقاهرة

أعلن جهاز مدينة الشروق برئاسة المهندس عبدالرؤف الغيطي، الانتهاء من إجراءات تعديل تراخيص مرور سيارات منظومة النقل الداخلي للعمل بمنظومة النقل الخارجي وذلك بعد 18 شهرا من التواصل المستمر مع الجهات المختلفة وإصدار ومتابعة أكثر من 100 خطاب لإنهاء الموافقات لتشغيل 4 خطوط.

وأكدت مصادر مطلعة بالجهاز، أنه سيتم تحديد تعريفة الركوب، والتسغيل التجريبي الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن الخط الأول (الشروق - عدلي منصور).

والخط الثاني (الشروق - العباسية).

والخط الثالث (الشروق - القاهرة الجديدة).

والخط الرابع (الشروق-العاشر من رمضان).

وتهدف الخطوط الأربعة لربط المدينة بالمدن الجديدة ومترو الأنفاق للحد من الزحام. 

في غضون ذلك وجه سكان مدينة الشروق الشكر لرئيس جهاز المدينة المهندس عبدالرءوف الغيطي، ولمجلس أمناء المدينة لتقديمهم كامل الدعم للمشروع، الذي طال انتظاره. 

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