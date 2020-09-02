"إلحاق العمالة": السعودية تطلب أطباء مصريين بجميع التخصصات

كشف عبدالرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، عن زيادة الطلب من جانب المملكة العربية السعودية على الأطباء المصريين، خاصة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال "المرسي" إن سوق العمل بالخارج تأثر بأزمة الفيروس، مؤكدًا أن هناك متغيرات كثيرة حدثت في سوق العمل للدول العربية، منها تطبيق "النظم الرقمية والإلكترونية"، والتعامل عن بعد، وتحول العديد من الأنظمة للتعامل "أون لاين" بسبب أزمة كورونا، وهو ما يتطلب مهارات التعامل عن بعد فى كثير من الأعمال.

ودعا نائب رئيس الشعبة، الشباب، إلى مواكبة هذا الانتقال السريع واكتساب المهارات، من خلال التدريب المكثف، حتى يكون له دور مهم فى ريادة تلك الأعمال فى عمليات التوظيف.

ونفى "المرسي"، في تصريحات لـ"الوطن"، تأثر شركات إلحاق العمالة بالخارج بالتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا استمرار دورها فى إلحاق العمالة بالخارج نظرًا لخبرتها المتوطنة فى تلك البلاد وثقة رجال الأعمال.

وتوقع تواصل الطلب على الأطباء فى كل التخصصات بالمملكة العربية السعودية فقط بعد فتح خطوط الطيران، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين للالتحاق لا يتعدى 5% من أطباء مصر.

وفيما يتعلق بدولة الكويت، قال إن هناك توقفا تاما لتأشيرات العمل، وفى دولة الإمارات لم يسمح إلا بالتأشيرات السياحية فقط، واستقرار أوضاع العمالة فى سلطنة عمان.

وبين أن السعودية تعد السوق الأكبر لاستيعاب العمالة المصرية بالمقارنة بعدد كبير من الدول العربية، حيث يصل أعداد العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية لقرابة 5 ملايين عامل، تستحوذ السعودية وحدها على ثلثي تلك الأعداد، ويبلغ عدد شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج 1250 شركة يعمل بها 6 آلاف موظف.