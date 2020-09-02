صور.. زحام أمام سجل مدني قوص والأهالي يطلبون تدخل المحافظ

شهد السجل المدني في مدينة قوص، جنوب محافظة قنا، زحاماً شديداً من قبل المواطنين، اليوم، لاستخراج المحرارات الرسمية المطلوبة، الأمر الذي دفع المواطنين إلى قطع الشارع أمام المكتب، بسبب تكدس المواطنين.

وأكد عدد من الأهالي أن مكتب السجل المدني في قوص يعاني إهمالاً شديداً، لدرجة أنه أصبح لا يليق بالمواطنين أو الموظفين، الذين يضطرون للبقاء في موقع "غير آدمي"، حسب وصفهم، نظراً لأن شبابيك المكتب، التي يتعامل معها المواطنون، تطل على الشارع، دون وجود إجراءات حماية للمواطنين.

وأوضح الأهالي أن كثيراً من الشكاوى تم تقديمها إلى وزارة الداخلية والمحافظة، لنقل مكتب السجل المدني إلى مكان أكبر وأكثر أماناً، لحماية المواطنين، خاصةً كبار السن والسيدات، ولكن دون جدوى، مطالبين المحافظ بالتدخل لإنقاذ المواطنين من الأوضاع المأساوية التي يعانيها المواطنون وموظفو المكتب.