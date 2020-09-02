أمنية طالبة تمريض تتفوق في الثانوية منازل: 2% أنهت حلم طب الأسنان

قصة جديدة تنضم إلى لنماذج المرأة العاملة المكافحة، فالطالبة أمنية كمال صاحبة الـ25 عاماً عملت بالتمريض لعدة سنوات طامعة في تحقيق حلم الطفولة وهو الالتحاق بكلية طب الأسنان، إلا أن مجموعها لم يساعدها على تحقيق حلمها بفارق 2% عن تنسيق كلية طب الأسنان العام الجاري.

تقول "أمنية" إنَّها تخرجت من معهد التمريض وتعمل ممرضة منذ 4 سنوات في مستشفى زاوية "الناعورة" بمركز الشهداء محافظة المنوفية، ورغم زواجها منذ 5 سنوات وإنجابها طفلة، إلا أنَّها أصرت على استكمال حلم الطفولة بالالتحاق بكلية طب الأسنان.

"أمنية": كنت أذاكر أون لاين حتى أوفر الأموال لمنزلي

وأضافت "أمنية"، لـ"الوطن"، أنَّها التحقت بالثانوية العامة "منازل" بعد 6 سنوات من الإعدادية نظرًا للظروف المادية للعائلة، درست خلالها في معهد التمريض، واستمرت في العمل خلال الدراسة لجلب المال، موضحة أنَّها في العامين الأول والثاني الثانوي، كانت تذاكر دروسها عبر الإنترنت، لكي توفر ما تحصل عليه من مال عن طريق وظيفتها بالتمريض لتساعد في شؤون المنزل إلى جانب زوجها الذي يعمل فنيًا بإحدى ورش "الألوميتال".

وتابعت: "أخدت دروس شهرين في ثالثة ثانوي وبعدين جات كورونا، ماقدرتش أسيب البيت وكمان الظروف المادية ماكانتش تساعد على استكمال الدروس، فذاكرت لنفسي والحاجات اللي ماكنتش فاهماها كنت بدور عليها على الإنترنت".

وأكملت "أمنية": "حصلت على مجموع 95.8% علمي علوم، ولكن للأسف مجموعي لم يساعدني على دخولي الكلية التي بذلت من أجلها كل شيء، حيث جاء تنسيق كلية الأسنان لهذا العام بـ98.4%، مؤكّدة: "لو كانت الظروف تسمح ومعايا فلوس كنت دخلت جامعة خاصة علشان أحقق حلمي وحلم أبويا وأمي".

وقالت الطالبة إنَّها تحمست لكتابة حكايتها بعدما وجدت تفاعلاً كبيرًا مع قصة الطالبة المكافحة "آية"، والتي تكفل شيخ الأزهر بمصاريف دراستها كاملة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، مناشدة المسؤولين الوقوف إلى جانبها لتحقيق حلمها.