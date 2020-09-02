"البترول" تعتمد العلاوة الخاصة بالعاملين بحد أقصى 350 جنيها

اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عقب اجتماع مجلس إدارة هيئة البترول، العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع في هيئة البترول والشركات القابضة والقطاع العام والمشترك، بنسبة 12% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2020، وبحد أدنى 75 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسي في 1/7/2020.

وتمنح العلاوة لمن يعين بعد هذا التاريخ طبقاً للقواعد المعمول بها في منح العلاوات الخاصة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يتم تقريرها في هذا الشأن.

أما بالنسبة للعاملين بقطاع "الشركات المساهمة" تمنح العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2020 بحد أدنى 75 جنيهاً وبحد أقصى 350 جنيهاً، وتضاف إلى الأجر الأساسي للعامل في 1/7/2020، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع إعمال باقي القواعد المقررة في شأن منح العلاوات الخاصة.

وتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة أن يزاد العاملون بالجهات السابق ذكرها حافزاً شهرياً بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من 1/7/2020 طبقاً لما ورد بقرار وزير المالية على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.