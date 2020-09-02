"السر في الدولار".. تفاصيل انتحار نائب مدير بنك بالمنيا

استغل منصبه بحكم عمله نائباً لمدير بنك في المنيا، للاستيلاء على مبالغ مالية، للتعامل بها خارج الإطار المصرفي، بتحويل العملات المحلية إلى أجنبية "دولارات"، لتحقيق هامش ربح لنفسه، إلى أن جاءت الصدفة لتفضح أمره، فعند قيامه بعملية استبدال مبلغ مليون و200 ألف جنيه مع أحد الأشخاص، سبق له التعامل معه، غافله الأخير واستولى على المبلغ وفر هارباً، وبعدما فشل في اللحاق به، لم يجد أمامه سوى إلقاء نفسه في نهر النيل، بغرض الانتحار.

بدأت الواقعة تنكشف حينما تلقى قسم شرطة المنيا بلاغاً باصطدام سيارة ملاكي، قيادة نائب مدير أحد البنوك، بـ5 سيارات متوقفة على جانب طريق كورنيش النيل، دائرة القسم، وتصالح أصحاب تلك السيارات مع المتسبب في الحادث، ولكن بعد قليل تم العثور على جثة نائب مدير البنك، في نهر النيل، بدائرة القسم، وتم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، ثم تلقى القسم بلاغاً من مدير البنك يتهم نائبه المتوفي، باختلاس مبلغ مليون و500 ألف جنيه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، توصلت جهوده إلى أن نائب مدير البنك المتوفي كان يستولى على مبالغ من أموال البنك، لاستبدالها بعملات نقد أجنبي، لتحقيق أرباح من فرق الأسعار خارج التعاملات البنكية، مستغلاً طبيعة عمله، وأنه اتفق، في يوم الواقعة، مع عاملين يقيمان بدائرة مركز المنيا، على استبدال مبلغ مالي من العملة المحلية إلى الأجنبية، ولدى قيامهم بعملية تسليم وتسلم مع أحد الأشخاص، قام الأخير بمغافلتهم والاستيلاء على النقود وفر هارباً بسيارته، وقام نائب مدير البنك، ومعه العاملان، باستقلال سيارته محاولاً اللحاق به، إلا أنه اصطدم بعدد من السيارات المتوقفة، وخوفاً من افتضاح أمره، وتعرضه للمساءلة القانونية، ألقى بنفسه في نهر النيل.

وتوصلت التحريات إلى أن عاطلاً، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط، وراء ارتكاب واقعة الاستيلاء على المبالغ المالية من المتوفي، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، وأضاف بسابقة إجراء عمليتين سابقتين لتلك الواقعة، لكسب ثقتهم، وبتاريخ الواقعة، تمكن من مغافلتهم والاستيلاء على المبلغ المالي وهرب، وبإرشاده تم ضبط مبلغ مليون و200 ألف جنيه، وأكد أنه ذات المبلغ المستولى عليه من المتوفي، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.