حظك اليوم الخميس 3-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم 3 أبراج تتشابه في الصفات العامّة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة، ولا تعلن خططك وأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء يقفون بجانبك وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبى راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تفاجأ بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد في منزلك الخامس يجعلك حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد في منزلي المال يطالبك أن تقوم بمراجعة خطواتك وتنظيم نفقاتك وتأنّ في البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تقترب ممن تحب وتركز على أهدافك وتلحظ جيدا ما يدور حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تنظم جهودك وتهتم بسلامتك وعليك باتباع نظام صحي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عليك اليوم باتباع الدقة في كل كلمة تتفوه بها وتجنب الفخر والتسرع والخطأ.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجم العالمي ويل سميث، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

قد تكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك وإذا كنت خاليا قد يسمح لك ذلك بميلاد حب جديد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعل مشاعرك في حالة تشوش ومن المهم أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يمكنك أن تؤثر في الجنس الآخر وتميل أيضا نحو اكتساب معارف جديدة وقد تحصل على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مها أبوعوف، ويوافق تاريخ ميلادها 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك وتستطيع أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يعدك بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال وعليك أن تكون حذرا في خطواتك وقراراتك وتمهل في المسائل المادية ولا تتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. المريخ بمنزل العلاقات يساعدك على إظهار مشاعر دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو اليوم أكثر استعدادا للتوسع اجتماعيا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا فلتنطلق اليوم بلا تردد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.