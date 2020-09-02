عاجل.. تجديد حبس "نازلي" ابنة نهى العمروسي 15 يوما في قضية "فيرمونت"

أمرت الجهات المختصة، بتجديد حبس نازلي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في قضية فندق فيرمونت.

وكانت النيابة العامة، أصدَرت بيانًا حول مستجدات قضية فيرمونت، حيث أمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 300 ألف جنيه، ورابع بضمان محل إقامته، فضلًا عن حبس 3 متهمين جدد من بينهم منظم الحفلات أحمد الجنزوري ونازلي كريم ابنة نهى العمروسي.

وكانت مصادر مطلعة، قالت إنَّ مصلحة الطب الشرعي وقعت الكشف الطبي على نازلي كريم وأحمد الجنزوري، نفاذًا لأمر الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبي عليهم، ولبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.