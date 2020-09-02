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محمود مسلم

العراق يصد هجوما لداعش ويقبض على أحد عناصره في كركوك

المقبوض عليه من عائلة داعشية قتل اثنان من أبنائه وأحد أخوته

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أ ش أ
02:48 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، صد هجوم لعصابات "داعش" الإرهابية وإلقاء القبض على أحد العناصر في كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن عصابات داعش الإرهابية شنت هجومًا على قوات الشرطة الاتحادية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة في استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وقوة من الشرطة الاتحادية والتوجه إلى مكان التعرض والاشتباك مع العصابات الإرهابية المعترضة وملاحقة أحدهم بعد أن لاذوا بالفرار والقبض عليه".

وأضافت أن "المقبوض عليه تبين أنه مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، وهو من عائلة داعشية لديه اثنان من أبنائه وأحد إخوته دواعش قُتلوا أثناء عمليات التحرير".

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