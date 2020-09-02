الصحة العالمية: لا يوجد لقاح حتى الآن يحمي من كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إنه ليس هناك لقاح حتى الآن يحمي من عدوى كورونا، مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كاملة.

وأضافت "الحجة" خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقدته اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس: "يجب الحرص الشديد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة"، موضحة أن فيروس كورونا لا يوجد دلائل علمية على قيامه بترك أثار نفسية.

وأوضحت أنه يجب اتباع الإرشادات والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية في الدول وأهمها الانخفاض في عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 50% لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وأشارت إلى أن المعايير التي يجب التأكد منها قبل تخفيف الإجراءات الاحترازية تتضمن مدى استعدادات المستشفيات لاستقبال المرضى، وكذلك القدرة المخبرية في تحديد الحالات والوصول إليها بدقة.