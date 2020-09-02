"البترول" تستهدف توصيل الغاز إلى 6.8 مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 6 مليون و800 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات القادمة، وهو ما يأتي ضمن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز، عقب تحقيق مصر الاكتفاء من الغاز.

وكشفت بيانات الوزارة أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من برنامج الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 3 مليون و400 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي 2020-2021، وقبل موعد انتهاء التوقيت الزمني بعام كامل.

وأضافت الوزارة أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلي 11 مليون و200ألف وحدة سكنية منذ بدء نشاط التوصيل وحتى أغسطس الماضي.

أشارت الوزارة إلى انه يتم حالياً إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030، ودراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي لا تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان وذلك باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية.

وقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء خلال تقرير له اليوم، إن الدولة تستهدف لزيادة أعداد الوحدات التي تم توصيل الغاز لها منذ بدء النشاط وحتي عام 2024 إلى 18 مليون وحدة سكنية.

وأطلقت وزارة البترول في وقت سابق برنامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في كافة أنحاء الجمهورية، والتب كان من بينها إتاحة تقسيط تكلفة التوصيل إلى الوحدات السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.