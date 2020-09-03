هؤلاء أبرز المتورطين في قضية فيرمونت: منهم ابن أيمن نور

مازالت أصداء قضية فيرمونت تجذب اهتمام المواطنين وتثير الجدل بينهم بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بدء تحقيقات رسمية في الجريمة، وتورط مشاهير وأبناء نجوم بالمجتمع فيها والقبض على بعضهم.

تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين في القضية، بينما اتخذت النيابة العامة، إجراءات القبض على 7 من المتورطين بالقضية من خلال "الإنتربول"، بعد سماع أقوال المجني عليها وشهادة بعض الشهود، حيث إنه وفقا لبيان النائب العام، غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27-7-2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020.

أحمد جنزوري

من بين أسماء المتهمين الذين تم القبض عليهم في قضية فيرمونت، برز اسم أحمد جنزوري متعهد الحفلات، الذي يمتلك علاقات قوية مع نجوم الفن، ويلقب بـ"نمبر وان" ويدعونه أصدقاؤه باسم "جانز" الساحل الشمالي، لتنظيمه حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية.

سبق أن نظم حفلات عديدة في في قرية مراسي وهاسييندا خلال السنوات الماضية لنجوم عدة، منهم هيفاء وهبي وحكيم وهشام عباس، وتسبب في فشل تنظيم إحدى الحفلات الغنائية للفنانة كارول سماحة عام 2017، ودخل في مشادة عنيفة معها وتدخلت حينها نقابة الموسيقيين لحل الأزمة.

في عام 2003، أسس شركة لتنظيم حفلات الزفاف والمؤتمرات، ووفقا لصفحة "جنزوري" عبر موقع "Linkedin"، فإنه شارك في إدارة"TIU night club"، في يناير 2014، وأيضا في "Fun Factory ent" في يناير 2011، كما درس لمدة عام في أكاديمية نيويورك للأفلام.

ابنة نهى العمروسي وزوجها

كما جاء اسم نازلي مصطفى كريم، الابنة الوحيدة من الفنانة نهى العمروسي، ضمن المتهمين في القضية، وتم القبض عليها وحبسها على ذمة القضية.

توفى والدها بعد إصابته بالسرطان بينما كانت تبلغ من العمر 4 أعوام، وهي نادرة الظهور مع والدتها، حيث تحمل الكثير من ملامحها، وشاركت العمروسي في تحدي العشر سنوات، الذي كان منتشر عبر "السوشيال ميديا"، إذ نشرت "نهى" صورة قديمة لهما ترجع لعشرة أعوام سابقة، وقارنتها بصورة حديثة.

بحسب والدتها الفنانة نهى العمروسي لـ"الوطن"، فإن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين بالقضية، وهو هارب في لندن حاليًا، مؤكدة أن ابنتها هي الشاهدة في قضية "فيرمونت"، ضد المتهمين بالقضية.

وتابعت: "هو واحد من المتهمين.. وكان ضحك على بنتي واتجوزها من ورايا وهي عندها 21 سنة.. لأنها كانت بتحبه وكانوا مع بعض في المدرسة.. وسابته من سنة".

نجل محمد فريد خميس

كما تورط بالقضية أيضا محمد محمد فريد خميس، الشهير بـ"بيبو"، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس، وهو خريج كلية إدارة أعمال من الجامعة البريطانية عام 2009، وعُرف بتفوقه فى مجال التسويق، لذلك تولى إدارة مصنع متخصص فى الطلبيات الخاصة.

كما أنه عضو اللجنة التنفيذية لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعا، وليس له أي إنتماء سياسي، وهو مالك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، المسئولة عن الاستثمار العقارى والسياحى والزراعى والتابعة لشركات والده.

احتفل في 2 إبريل 2016، بزفافه على زوجته "رضوى"، في حفل كبير بأحد الفنادق الشهيرة، وأحيا الحفل وقتها الفنان عمرو دياب، وحضره فنانين، وشخصيات عامة، وأعضاء فى مجلس النواب.

نجل أيمن نور

كما تم الكشف عن تورط شادي أيمن نور، 28 سنة، بقضية فيرمونت، بأنه أحد المشاركين في حملة ترويجية ضد مؤسسات الدولة المصرية، تزعم أن هناك تسترا على واقعة اغتصاب الفتاة التي أبلغت عن الواقعة، من خلال حسابات مواقع تواصل اجتماعي يديرها نجل الهارب أيمن نور من مقر إقامته بتركيا، وذلك في بلاغ تقدمت به المحامية دينا المقدم، صباح اليوم لجهات التحقيق المختصة، أدرجت فيه اسم شادي كأحد أطراف القضية.

تخرج شادي في معهد السينما عام 2013 وأثيرت حوله ضجة في عام 2010 عندما نشرت منصات إعلامية ضبطه متلبسا بالغش في الامتحانات، وهرب إلى خارج البلاد بصحبة والده، وتطالب والدته بعض أصدقائها بالتبرع له لإنتاج أحد الأعمال الفنية ما أثار موجة من السخرية والتندر عليهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستكمالا لعمل والده في الإعلام المعادي لمصر والمحرض ضدها بكل السبل، عمل ابن أيمن نور على أن يكون مؤثرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشواذ والاغتصاب والعنف، وأشارت مصادر ذات صلة، إلى أنه مؤخرا بدأت علاقة غامضة بينه وبين المتهمة "نازلي" ابنة الفنانة الشهيرة.

أمير زايد

في 27 أغسطس الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم "أمير زايد"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"، ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.