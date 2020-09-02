للاستفادة من المخلفات الصلبة.. "البيئة" تتفقد منجم السكري بمرسى علم

أستقبل اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، لجنة من وزارة البيئة، اليوم، وعلى رأسها الدكتور كرم عبد المعبود عمارة، استشاري وزارة البيئة، والمهندس ماهر رشوان، والمهندس زكريا حشمت لبحث سبل الإستفادة من المخلفات الصلبة وتعظيمها.

وقال "عدلي" إن اللجنة تفقدت عددا من المواقع بالمدينة، شملت منجم السكري، والمدفن الصحي، ومحطة فرز المخلفات، والسوق التجاري بالمدينة، موضحًا أن اللجنة استهدفت معاينة بعض من المواقع الهامة للتأكد من الإلتزام البيئي في المنشآت ودعمها لتطوير الأداء واستخدام الآليات الصحيحة للحد من التلوث.

فيما وضع أعضاء اللجنة العديد من التوصيات لمنع وجود ملوثات للهواء ناتجة من المنشآت والمواقع طبقا للقوانين المنظمة لذلك، وأشادوا بخطة المدينة التي تتضمن المتابعة المستمرة لكافة المنشآت والمواقع حفاظًا على البيئة وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين.

ووجه عدلى إلى تكثيف العمل الميداني لحماية البيئة من التلوث الناتج عن المنشآت والعمل على تنفيذ قوانين الدولة.