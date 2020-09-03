مرسيدس تكشف عن S-Class 2021

بعد أسابيع من الصور التشويقية والصور التجسسية والمعلومات المسربة، أعلنت مرسيدس أخيرا عن S-Class اليوم من خلال فيديو لايف على صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة التابعة لها

لم تغير مرسيدس الكثير فى المظهر الخارجى من S-Class ولكن من الداخل و فى التكنولوجيا أحدثت كعادتها طفرة جديدة تجعلها تحتل من جديد الصدارة فى مبيعات السيارات الفارهة

من الخارج حصلت S-Class على تصميم أكثر انسيابية من الجيل السابق وأصبحت أطول و أعرض بمقدار بسيط ولكن جعلها أوسع من الداخل بشكل ملحوظ، وتم تغيير الأضواء الخارجية لتكون Digital Light بتصميم فريد جديد كليا ومبهر وجذاب

أما من الداخل فحصلت S-Class الجديدة على تصميم جديد كليا أكثر جمالا و رفاهية من السابق وتكنولوجيا جديدة لتجعل القيادة أسهل مما تتوقع بكثير وراحة بفضل الكراسى المصنوعة من أجود الخامات فى العالم، أما عن الأمان فهى تحتوى على كل أنظمة الأمان بالاضافة الى رادارات ولأول مرة وسائد هوائية فى الكراسى الأمامية لحماية الركاب الخلفيين وحصلت مرسيدس براءة اختراع عليه

أما عن المحركات فتعمل نسخة S500 بمحرك هجين سعة 3.0 لتر تربو مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 429 حصان وعزم 520 نيوتن متر متصل بناقل حركة من 9 سرعات أما نسخة S580 فتعمل بمحرك مكون من 8 أسطوانات Biturbo يولد قوة 469 حصان وعزم 700 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة 9 سرعات ولم تعلن مرسيدس عن الأسعار الرسمية ولكن سوف تصل الى الأسواق العالمية فى بداية 2021