82956 رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة بينما غادرت الميناء سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة .

كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28023 طنًا، شملت: 14173 طنًا من الفوسفات و 5000 طنًا من المولاس و 6570 طنًا من اليوريا و2280 طنًا من الرمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11017 طن تشمل : 1617 طن خشب زان و 9400 طن خردة . ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 184 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( رمان و عنب و فراولة و مانجو ) و خضروات ( بطاطس و بطاطا و سبانخ مجمدة و ملوخية و بامية ) و حاصلات زراعية ( بردقوش و ورق عنب ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية و الإمارات و الأردن و انجلترا و هولندا و المانيا و امريكا.

ووصل عدد الحاويات الواردة إلى 606 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1474 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 82956 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8258 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3813 شاحنة منها 664 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34175 من البضائع العامة .