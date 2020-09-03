مرسيدس تطلق أول فيديو لطرازها الجديد S-Class

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية عبر قناتها الرسمية يوتيوب فيديو استعرضت فيه مواصفات الطراز الجديد من S-Class، والذي تم إطلاقة اليوم.

وتأتي السيارة بتوى غير مسبوق من الرفاية والفخامة حيث تم وضع العديد من الابتكارات في مجالات مساعدة السائق والحماية والتفاعل مع السيارة، وتستخدم الفئة S الجديدة الرقمنة لسيارة تستجيب بشكل تعاطفي لاحتياجات ورغبات السائق والركاب.

وتهتم عادة الفئة S برفاهية ركابها، كما أنها تحافظ تنقية الهواء الفعال ، والذي يشير إلى قدرتها المكتسبة حديثًا بالاسم الجديد ENERGIZING AIR CONTROL.

وأصبحت مرسيدس بنز الفئة S الجديدة أكثر ذكاءً في العديد من المجالات، وتجربة القيادة في المستوى التالي. تنضم الابتكارات تزيد من متعة القيادة مع جعل القيادة أكثر أمانًا.