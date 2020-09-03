تعرف على الموقع المقترح للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح الموقع المقترح للإستثمار بمدينة المنصورة الجديدة بنشاط مستشفي جامعي ، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلة الأولي والثانية على مساحة 32355 متر مربع وبسعر تقديري للمتر المربع 3030 جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدي عن 40% من مساحة المشروع ، على أن يكون الارتفاع أرضي و دورين ، وبردود 6 متر من جميع الإتجاهات ، ويتم الإلتزام بالشروط الخاصة بوزارة الصحة وإشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن مدة تنفيذ المشروع أربعة سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

وأشار رئيس الجهاز إلي آليةالسداد بأنه يتم إستكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن ( 10% تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ،بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و 0.5% مجلس أمناء) ،علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض علي 8 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصرى، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ،علي أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد ،بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية .مؤكدا أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز .