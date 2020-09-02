أحمد فهمي يتعاقد مع "سينرجي" على مسلسل.. و"دماغ عالية" يحدد توقيت عرضه

تعاقد النجم أحمد فهمي، رسميًا، مع شركة "سينرجي" على بطولة مسلسل جديد، من المحتمل عرضه في رمضان 2021.

ويفاضل فهمي حاليًا بين عدد من السيناريوهات التليفزيونية، وإن كان أقربها مسلسل بعنوان "الكابيتانو"، ومن المقرر الاستقرار على جزئية توقيت عرض المسلسل في رمضان من عدمه، وفقاً لتوقيت انتهاء فهمي من تصوير فيلمه الجديد "دماغ عالية"، الذي كان يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن" قبل تغييره.

ويستأنف فهمي تصوير مشاهد "دماغ عالية"، الأسبوع المقبل، داخل موقع تصوير لم يتحدد بعد، وتشاركه البطولة روبي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، مايان السيد وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ويزو وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.