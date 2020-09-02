حبس شبكة دعارة مكونة من 3 فتيات ورجل في قصر النيل

قررت النيابة العامة حبس شبكة مكونة من 3 سيدات وشاب في قصر النيل، بتهمة ممارسة الدعارة نظير أجر مالي مع الرجال دون تمييز، وتحفظت النيابة على هواتف المتهمين لفحصها، وتبين أنهم أنشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستقطاب الزبائن.

وتمكنت مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والترويج لنشاطهم على شبكة الإنترنت بمنطقة قصر النيل، حيث رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعرض نفسها وأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد شخص المتحرى عنها، وتبين أنها إحدى السيدات، ومقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وأنها تتواصل مع أحد عملائها عن طريق تطبيق "واتس آب"، حيث تقوم بإرسال صورها الشخصية، ثم الاتفاق على مقابلته بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، لممارسة الرذيلة نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها فور حضورها لمقابلة أحد عملائها بناءً على الاتفاق المسبق بينهما، وبحوزتها هاتف محمول يحوي محادثات بينها وبين راغبي المتعة المحرمة، وصور لها فى أوضاع مخلة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.